El Poder Judicial sentenció a nueve años de prisión efectiva a un hombre de 55 años por el delito contra la libertad sexual en agravio de una menor de 12 años, en un caso ocurrido en la provincia de Jauja.

La decisión fue emitida por el Juzgado Penal Colegiado Subespecializado de Huancayo, luego de que el Ministerio Público presentara pruebas determinantes que acreditaron la responsabilidad del acusado, entre ellas la declaración de la víctima recabada en cámara Gesell y otros elementos de convicción.

De acuerdo con la investigación fiscal, el hecho se produjo cuando la menor acudió a un establecimiento comercial. Tras lo ocurrido, la niña informó a su madre, quien presentó la denuncia ante la Policía Nacional, permitiendo el inicio inmediato de las diligencias correspondientes.

Además de la pena privativa de la libertad, el juzgado dispuso el pago de una reparación civil de tres mil soles a favor de la menor, como medida de resarcimiento conforme a ley.