Salió de casa para recoger un préstamo y regresaba al colegio de su hija; sin embargo, se vio involucrada en un choque múltiple y hoy permanece hospitalizada en el área de Emergencia-Observación del Hospital Daniel Alcides Carrión.

Cindia Cárdenas Taype (27), madre de cuatro niños, se movilizaba en la mototaxi de su esposo, que fue embestida por la camioneta de placa AMM-935, durante el accidente en Pichanaqui. Cindia presenta una fractura de médula, graves lesiones en la pelvis y no recupera la consciencia.

“No la pueden ni operar, está muy delicada. Solo le están poniendo medicamentos porque su cuerpo está muy hinchado”, relató María Taype, madre de la víctima.

El drama de la familia continúa: en Chanchamayo se encuentra hospitalizado Alexánder Sánchez, pareja de la mujer. Los heridos son atendidos por el SIS y, según denunciaron, no han recibido apoyo del responsable del accidente, Gustavo Asto.

APOYO

La familia es de Pichanaqui y piden ayuda para afrontar los gastos. Las colaboraciones se pueden realizar al 902970281, Juli Peralta.