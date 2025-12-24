Gustavo Walter Asto Gonzales fue internado en el penal de La Merced, luego de que el Poder Judicial dictara nueve meses de prisión preventiva en su contra por los presuntos delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, tras un violento accidente de tránsito ocurrido en Pichanaqui.

La medida fue solicitada por el Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pichanaqui, a cargo de la fiscal Patricia Ángela Toribio Rivera, quien sustentó el pedido con el dosaje etílico, actas policiales y declaraciones de las víctimas.

El accidente se registró el 18 de diciembre, cuando el imputado conducía su camioneta con 0.57 gramos de alcohol por litro de sangre por la bajada de Mariátegui, impactando contra seis motocars y dos camionetas, hasta llegar a inmediaciones del parque de Pichanaqui, donde fue detenido en flagrancia.

El hecho dejó dos personas fallecidas, identificadas como Máximo Huamán Navarro y Getrudis Quichca Baltazar, además de 12 heridos, quienes resultaron con lesiones de diversa consideración. La investigación continúa mientras el acusado afronta el proceso recluido en el penal.