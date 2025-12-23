El espíritu navideño tomó las calles de Chilca con la colorida “Carrera de Papanoeles y Mamanoelas”, un evento que reunió a grandes y chicos en una jornada marcada por la alegría, la creatividad y la participación familiar. Cerca de 60 competidores recorrieron las principales vías del distrito luciendo trajes alusivos a la Navidad, ante la atenta mirada y los aplausos de decenas de vecinos.

Uno de los momentos más llamativos de la competencia fue la participación de corredores que apostaron por disfraces elaborados con material reciclado, demostrando ingenio y promoviendo, al mismo tiempo, un mensaje de cuidado del medio ambiente.

La carrera se inició con un recorrido desde el parque Los Héroes hasta la Av. Torre Tagle. Los participantes compitieron por categorías según la edad. En niños, los ganadores fueron Leonel Ambrosio y Jhon Reymundo; en adultos, Joel Aranda y Luis Zapata; mientras que en la categoría adulto máster destacaron Walter Bernal y Gonzalo Ignacio, quienes se llevaron trofeos y canastas navideñas.

Además, se premió al disfraz más original con panetones, incentivando la creatividad entre los participantes. Durante toda la tarde, familias completas acompañaron la actividad, convirtiendo la carrera en una verdadera fiesta barrial que reforzó el espíritu navideño y la unión entre los vecinos de Chilca.