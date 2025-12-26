La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) presentó el diseño oficial de la cédula de sufragio para las Elecciones Generales 2026, documento cuyo tamaño será 21 cm de ancho por 42 cm de largo, pero este podría llegar a medir 44 cm de acuerdo al número de organizaciones políticas participantes.

La cédula incluirá cinco columnas correspondientes a las elecciones de presidente y vicepresidentes, senadores nacionales y regionales, diputados regionales y Parlamento Andino. Durante el acto público, la ONPE informó que el diseño fue aprobado mediante resolución jefatural y que los personeros podrán presentar observaciones ante el Jurado Nacional de Elecciones antes de su versión definitiva, prevista para enero de 2026.

El tamaño de la cédula y la cantidad de postulantes generan preocupación entre especialistas como el analista político Robert Villalva quien advirtió que, lejos de facilitar la votación, la extensión del documento podría generar confusión en el electorado. “Me parece muy reducido el tamaño, teniendo en cuenta que hay demasiados candidatos y que más del 90% de la población no se interesa en la política”, señaló.

Villalva advirtió que los partidos nuevos serían los más perjudicados en este escenario electoral. “El símbolo partidario es desconocido y el candidato presidencial también. Es más fácil asociar una marca política conocida y marcar por ella”, explicó, señalando que la saturación visual beneficia a las organizaciones tradicionales.

Asimismo, alertó que este contexto podría reforzar el voto emocional o de rechazo. “Si no hay un voto informado, la historia se puede repetir. El elector peruano va a votar de manera obligatoria y, si no hay un voto informado, existe el riesgo de que cualquier candidato llegue al poder”, indicó, recordando escenarios similares de procesos electorales anteriores.

Finalmente, el especialista llamó a la ciudadanía a informarse antes de acudir a las urnas. “Las reglas de la democracia están dadas; ahora depende del ciudadano buscar información y no votar solo por la superficialidad de las posturas políticas”, concluyó.