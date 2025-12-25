La Policía Nacional del Perú reforzó el contingente que vigila la Embajada de México en San Isidro, donde permanece asilada la exministra Betsy Chávez, ante la posibilidad de que intente fugarse durante las festividades de fin de año.​

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, informó que el número de efectivos se duplicó y triplicó en los últimos días alrededor de la residencia diplomática. Los agentes se ubican estratégicamente en todo el perímetro para impedir cualquier intento de escape.​

En esa línea, el general de la institución descartó que exista disminución del personal o relevos que puedan generar descuidos durante la Navidad.

“Muy probable que podrían aprovechar lo que alguien podría pensar: descuido por la fecha, por el relevo, disminución del personal o que se retire parte del personal. Nada de eso, por el contrario. Hay un gran contingente policial”, señaló Arriola en Exitosa.

Condena de 11 años por conspiración

Como se recuerda, Betsy Chávez fue sentenciada a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, vinculado al intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La sentencia incluye orden de captura nacional e internacional, aunque no puede ejecutarse mientras mantenga el asilo diplomático mexicano.​

El expresidente Pedro Castillo y el exministro Willy Huerta recibieron la misma condena como coautores del intento de quiebre del orden constitucional. Los tres fueron sancionados con idéntica pena por el Poder Judicial.​

La vigilancia reforzada busca evitar que la exministra aproveche las fechas festivas para abandonar la embajada e intentar salir del país.