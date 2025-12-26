Un incendio se registró la tarde de ayer, alrededor de las 4:50 p. m., al interior de una vivienda ubicada en la intersección del jirón Manuel Escorza y el pasaje Los Gestores, en el distrito de El Tambo, provincia de Huancayo,presuntamente a causa de una cocina artesanal que habría quedado encendida.

Efectivos del patrullaje integrado acudieron al lugar tras recibir la alerta y constataron que las llamas comenzaban a consumir parte del inmueble. De inmediato, los agentes serenos iniciaron las labores de control utilizando baldes con agua y extintores, contando posteriormente con el apoyo de la Compañía de Bomberos.

Luego de aproximadamente 45 minutos de trabajo conjunto, el fuego fue controlado en su totalidad, evitando que se propague a viviendas aledañas. La propietaria del inmueble indicó que salió de su domicilio para realizar compras y, al retornar, observó una densa humareda proveniente del interior de su hogar.

El siniestro no dejó personas heridas, pero sí daños materiales valorizados en cerca de 10 mil soles. Las autoridades exhortaron a los vecinos a tomar mayores precauciones con el uso de cocinas artesanales y otros artefactos que puedan representar un riesgo de incendio.