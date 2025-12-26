Una familia vivió una trágica Navidad en el distrito de San Agustín de Cajas luego de que, tras un aparente cortocircuito, se desatara un incendio de grandes proporciones en su vivienda de material rústico que acabó con todos sus bienes. Serenos de San Agustín de Cajas y Bomberos de Huancayo atendieron la emergencia.

El hecho se registró en el kilómetro 7 de la vía que conduce al anexo de Coyllor, en plena zona urbana del distrito de San Agustín de Cajas, y aparentemente se desató por un cortocircuito.

“Ha sido un incendio que ha causado pérdidas totales de una vivienda y todo lo que había adentro; una familia de cuatro integrantes fue afectada. Pérdida total”, reportó Juan Casas, jefe de la Unidad de Serenazgo.

Serenos y policías, junto a vecinos del lugar, intentaron apagar el siniestro. Tras varias horas y la llegada de la Compañía de Bomberos n.° 30 de Huancayo, se logró sofocar el fuego.

La familia perdió todas sus pertenencias en plena Nochebuena y prácticamente se quedó en la calle. Defensa Civil de la Municipalidad de San Agustín de Cajas coordina la ayuda para los afectados.

OTRAS EMERGENCIAS

Aparte del siniestro, los hombres de rojo atendieron otras 17 emergencias durante la noche del 24 y la madrugada del 25.

“Ha habido sobre todo atenciones médicas, pero también hemos atendido un caso de personas atrapadas en un ascensor”, reportó Kid Sáforas, jefe de los bomberos.