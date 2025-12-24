Luego de valorar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el Colegiado Subespecializado en Violencia Contra las Mujeres de Huancayo condenó a 20 años de cárcel a Elvis Raydo Nestares Prieto (36) por el delito de feminicidio, en agravio de su pareja Yovana Medina Mayhuasca (37).

La Fiscalía demostró que el acusado ejercía violencia constante y celos extremos contra la víctima. Pericias psicológicas revelaron un perfil agresivo y baja tolerancia a la frustración, mientras que el examen médico legal confirmó que la joven falleció por asfixia por sumersión, tras quedar inconsciente por la brutal agresión.

De acuerdo con la investigación, la madrugada del 5 de marzo, Nestares citó a Yovana con engaños. Tras una discusión, la persiguió hasta las inmediaciones del puente anaranjado de Chupuro, donde la golpeó salvajemente y la arrojó al río Mantaro. El cuerpo fue hallado días después en la represa de Tablachaca, en Huancavelica.

Como parte de la sentencia, el Poder Judicial fijó una reparación civil de S/125 mil a favor del hijo de la víctima, mientras el sentenciado cumplirá su condena en el penal de Huamancaca Chico.