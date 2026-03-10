Padres de familia de la I.E. Jorge Chávez Darthell, del centro poblado de Racracaya (Comas), fueron repelidos con uso excesivo de la fuerza por efectivos de la Policía Nacional mientras realizaban un plantón en los exteriores del Gobierno Regional de Junín (GRJ). Los comuneros, que exigen la celeridad del expediente técnico para su nueva infraestructura educativa, terminaron siendo víctimas de varazos y empujones.

La violencia no tuvo límites. Durante el desalojo, los agentes no distinguieron a mujeres con niños ni población vulnerable. Un padre de familia terminó en el piso. “Zósimo Cárdenas fue hasta nuestro pueblo, nos abrazó y nos prometió el colegio para pedirnos el voto, pero ahora que es gobernador se esconde”, reclamaron los manifestantes tras negarse a dialogar con el gerente de Infraestructura.

Pese a la represión y el frío, los pobladores de Racracaya no dieron un paso atrás. En un acto de resistencia, instalaron una olla común en plena vía pública, asegurando que no se moverán hasta que el propio Zósimo Cárdenas dé la cara. Los padres exigen que se cumpla la promesa de campaña y se agilice el proyecto del colegio Jorge Chávez.