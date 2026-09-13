El debate de candidatos organizado por el Diario Correo y el Colegio de Arquitectos del Perú (CAP)- Regional Junín, tiene en su tercer eje temático un espacio para las preguntas sobre ordenamiento urbano y territorial a cargo de los profesionales.

Tras el último debate de candidatos al distrito de El Tambo, se pronunció el panel del Colegio de Arquitectos del Perú – Regional Junín. Elos consideran que los candidatos de El Tambo mostraron conocimientos sobre la problemática del distrito, pero aún tienen vacíos en planificación urbana y propuestas concretas.

El decano Mencio Mucha pidió priorizar la prevención y advirtió sobre la pérdida de áreas agrícolas.

“Las propuestas que hacen, las hacen de una manera reactiva. Lo más importante sería que estén orientadas a una situación preventiva”, señaló.

La vicedecana Karina Olivera, en tanto, destacó la necesidad de una planificación vial articulada entre los niveles distrital, provincial y regional.

“Los planes de gobierno deben darse a corto, mediano y largo plazo”, sostuvo.