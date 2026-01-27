A 43 años de la masacre de Uchuraccay, el decano del Colegio de Periodistas de Junín-Huancavelica, Víctor Carmen, denunció que la violencia sigue acechando a hombres y mujeres de prensa.

Alertó sobre el incremento de hostigamientos durante la actual campaña política, donde candidatos y sus seguidores protagonizan ataques verbales y agresiones físicas contra periodistas.

Ante estos ataques —el último registrado durante la llegada del candidato Rafael López Aliaga—, el decano pidió respuestas drásticas de la prensa como una protesta de “micrófonos caídos”.

“Hay que cerrar filas. Si intentan menospreciar o insultar a un colega, debemos abandonar el recinto en señal de protesta”, exhortó Carmen.

Advirtió que, para intimidar a los medios, los políticos han convertido las conferencias de prensa en mítines, donde rodean a los reporteros con sus seguidores.

“Hacen las conferencias dentro de los mítines y, cuando el periodista hace una pregunta incómoda, los partidarios lo pueden agredir. Pido que realicen las conferencias en ambientes adecuados y solo con periodistas”, finalizó.

El 2025, cuatro periodistas fueron asesinados —todos en regiones—una muestra de que el oficio está en riesgo.