La falta de prevención en las municipalidades distritales de Junín quedó en evidencia durante esta temporada de lluvias. Según la Subgerencia de Defensa Civil del Gobierno Regional de Junín (GRJ), casi la totalidad de las comunas carece de almacenes de ayuda humanitaria para socorrer a su población ante huaicos, desbordes y otras emergencias.

El subgerente de Defensa Civil, Arq. José Vásquez, cuestionó que la respuesta edil ante desastres durante este primer trimestre de 2026 fuera deficiente, con fallas en la evaluación y el registro en el SINPAD. Lo más preocupante es que casi la totalidad de distritos carece de almacenes para atender emergencias.

“Hemos tenido que atender prácticamente el 90 % de las emergencias con nuestros propios almacenes. Podría decir que la mayoría de distritos no tiene almacenes, por no decir el 100 %. Hay algunos casos, como Pangoa, que sí cuentan con ellos”, detalló Vásquez.

El titular regional de Defensa Civil advirtió que, según los avisos del Senamhi, las precipitaciones focalizadas se prolongarán hasta fines de abril y disminuirán su intensidad al acercarse mayo.

Exhortó a los alcaldes a mantener la alerta, recordando que los fenómenos en Junín son cíclicos: tras las lluvias llegarán las bajas temperaturas (junio y julio), seguidas de vientos e incendios forestales (septiembre).