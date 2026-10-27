Junín intensifica los trabajos de prevención ante la posibilidad de lluvias intensas, desbordes y huaicos; sin embargo, la ocupación de zonas vulnerables, las deficiencias en el ordenamiento territorial y las limitaciones presupuestales mantienen en riesgo a diversas poblaciones. Mientras el Gobierno Regional ejecuta labores de limpieza y descolmatación de cauces, la Municipalidad Provincial de Chupaca refuerza puntos críticos del río Cunas para reducir el impacto de posibles crecidas.

“Nosotros lo que estamos haciendo desde la subgerencia de Defensa Civil es prepararnos para el peor escenario”, señaló el Arq. José Augusto Vásquez Loaiza, subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de Junín, al informar sobre las acciones desplegadas frente a los pronósticos meteorológicos que también contemplan déficit hídrico en zonas altoandinas.

Los riesgos

El Gobierno Regional informó que mantiene entre cinco y siete frentes de trabajo, con cerca de 14 máquinas pesadas destinadas a la limpieza y descolmatación de cauces en sectores como Río Tambo, Matahuasi, Julcán, Chongos Alto y Viques. Asimismo, proporciona combustible a municipios para facilitar intervenciones en los ríos de sus jurisdicciones.

No obstante, reconocieron que las labores preventivas no abarcan todas las amenazas. En la selva central, la inestabilidad de los taludes puede provocar desprendimientos sobre viviendas y carreteras. Vásquez Loaiza advirtió que no existen condiciones para ejecutar a tiempo obras de estabilización a lo largo de la carretera Marginal.

“Ya no hay tiempo y tampoco presupuesto”, manifestó.

Vulnerabilidad. En el valle del Mantaro, el peligro también está asociado a la ocupación de laderas y riberas expuestas a desastres, en sectores como la faja marginal del río Shullcas y el río Mantaro, así como la invasión de zonas de alto riesgo como el cerro Fortaleza. El subgerente alertó que la faja marginal del río Shullcas no está delimitada de manera integral en toda su cuenca, lo que dificulta el control de las construcciones en sectores vulnerables.

A ello se suma la amenaza sísmica por la presencia de fallas geológicas activas en el entorno del valle. El funcionario cuestionó que, pese a la existencia de instrumentos de gestión del riesgo, la ocupación de zonas peligrosas continúe.

“Veo que tenemos una ciudad más insegura y más vulnerable”, advirtió, al señalar que los planes no deben ser solo una “ilusión normativa”.

Zona en riesgo

En la provincia de Chupaca, la municipalidad viene realizando intervenciones en el río Cunas.

“Estamos desarrollando todo el proceso de encauzamiento del río Cunas, en donde tenemos cuatro puntos críticos”, informó el alcalde provincial, Luis Bastidas.

Además, se realizan labores de limpieza de canales de riego y descolmatación de alcantarillas. Las medidas buscan proteger la actividad agropecuaria de Chupaca, donde, según el alcalde, hay más de 6,000 agricultores y una cifra similar de ganaderos expuestos a los efectos de las variaciones climáticas.

Sin planes hasta la segunda vuelta

Ante la preocupación de que muchos gobiernos locales no cuentan con un plan de prevención de desastres, el subgerente explicó que esto se debe a una transición y actualización en la normativa nacional.

“Antes se exigía un plan por cada peligro, pero ahora se manejan solo tres macroplanes. Al ser una norma reciente, la mayoría de municipalidades no ha logrado implementar el nuevo Plan de Gestión Reactiva”, alertó Vásquez Loaiza.

Ante el vacío generado por estos cambios normativos en las comunas locales y en un periodo de transición de gestión, el Gobierno Regional organizará un taller junto al INDECI y el CENEPRED. Este se llevará a cabo tras la segunda vuelta electoral en la región Junín, con el objetivo de capacitar a las autoridades electas para que asuman sus funciones con protocolos claros desde el primer día de su mandato.

De cara a la transferencia de gestión del 1 de enero, la Subgerencia de Defensa Civil dejará los almacenes abastecidos con abrigos para más de 20,000 personas y entre 10,000 y 15,000 calaminas para atender emergencias.

“Buscamos que los nuevos alcaldes sepan cómo actuar ante una emergencia, más allá de cualquier tinte político”, señaló José Vásquez.