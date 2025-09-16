Dos sujetos que llegaron del norte del país terminaron desatando una balacera en pleno centro de Huancayo, para robar la moto lineal de un repartidor delivery. Gracias al rápido accionar de la Policía Nacional del Perú, transportistas y otros repartidores, se logró con la captura de uno de ellos, mientras que el cómplice se dio a la fuga.

Ocurrió en la madrugada de este último lunes en la esquina de prolongación Puno y el jirón Guido, en Huancayo, cuando la víctima Dino N.A.(24) se encontraba entregando un pedido delivery, fue abordado por dos sujetos que lo amenazaron con un arma de fuego, para luego subirse a la moto lineal de placa 5342-JW y darse a la fuga. El repartidor siguió el vehículo robado pidiendo apoyo de policías y sus colegas, quienes iniciaron una persecución.

Al llegar a la esquina de los jirones Cusco y San Francisco, en Huancayo, los delincuentes realizaron disparos contra los civiles que los perseguían, sin embargo un taxista que pasaba por el lugar logró cerrarles el pase ocasionando que ambos descendieran del vehículo y fugaran corriendo.

“Al ser alertados por la víctima, que pidió apoyo de la Policía, los agentes aplicaron el Plan Cerco y logramos con la ubicación de uno de ellos. No se le encontró el arma de fuego entre sus pertenencias pero en los resultados de la absorción atómica que se le aplicó, salió positivo”, mencionó el comisario de Huancayo, comandante PNP David Ramírez.

El detenido fue identificado como Jordan Luis Rubio Vera (23), natural de la provincia de Trujillo, en la región Libertad.

“Al parecer ambos sujetos permanecían hospedados en un hotel de Huancayo. Se logró recuperar la moto lineal que intentaron robar”, añadió la autoridad policial.

El caso pasó a la Unidad de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (UPIRV) Huancayo, en cuyas primeras diligencias se logró hallar 3 casquillos de bala. Ayer en horas de la tarde, también se realizó la reconstrucción del crimen, con presencia del Ministerio Público de Huancayo.