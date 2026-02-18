El director del hospital Carrión, Gustavo Llanovarced Damián informó que existen diez primeras causas de morbilidad en el hospital Carrión, por los cuales los pacientes concurren de manera recurrente. Las primeras son la apendicitis y la colecistitis.

Señaló que en los últimos tres años, el hospital Carrión incrementó la atención en un 300% debido a la alta demanda en las diversas especialidades, esto debido a la gran concurrencia de la población de la región y otras regiones.

En el año 2025, se registraron 858 casos de emergencias de enfermedades del apéndice, 702 casos de colelitiasis (presencia de cálculos en la vesícula biliar) y colecistitis (inflamación de la vesícula provocada generalmente por la obstrucción de estos cálculos), 471 casos de fracturas de huesos, 362 casos de enfermedades del sistema respiratorio, 350 casos de hipertensión esencial primaria, 308 casos de trastornos de la conducción y arritmias cardiacas, 226 casos de diabetes mellitus, 219 casos de neumonía, 215 casos de insuficiencia renal y 182 casos de traumatismo intracraneal.

“Los pacientes con apendicitis llegan ya muy graves por emergencia y son casos para operar, por la inflamación de la apéndice) Otra de las emergencias es por colecistitis. Por eso pedimos que la población debe mejorar sus hábitos de alimentación y evitar la alta ingesta de grasas y alimentos procesados”, acotó el director Gustavo Llanovarced. Indicó que al año se operan 3 mil casos de apendicitis.

Otro de los casos de alta demanda son las fracturas de huesos generados por accidentes de tránsito y de trabajo.

Explicó que aunque ya no hay colas físicas si hay una espera en servicios como endocrinología, cirugía cardiovascular, urología, endocrinología, situación generada por la falta de recursos humanos y especialistas en estos servicios.

Otros casos con alta demanda son las neumonías, insuficiencia cardiaca e insuficiencia renal.

El hospital Carrión cuenta con área de atención preventivo promocional con la finalidad de disminuir los males de la población, sin embargo requieren el fortalecimiento del primer nivel de atención para que las enfermedades comunes sean atendidos por hospitales generales y de esta manera que no generen saturación en el hospital clínico quirúrgico.