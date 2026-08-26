Tras la muerte de Milán Q.T. (13) el escolar de primer año de secundaria que fue acuchillado por otro alumno, destapó una preocupante situación. Otra de las denuncias que viene tomando más fuerza es la de cobro de «cupos» en el interior del plantel.

Esto es lo que la protesta de padres de familia sacó a relucir. Los progenitores denunciaron públicamente que estudiantes de los grados superiores vendrían cobrando «cupos» de un sol a los alumnos de menor edad. Según indicaron, este pago indebido les es exigido a los niños como condición para permitirles salir al patio a jugar durante el recreo o para ingresar a los servicios higiénicos.

“Tengo miedo de enviar a mi hijo que está en el tercer grado. Él me contó que cuando estaba en primero los alumnos del tercero o cuarto le pedían dinero; ahora que está en tercero lo hacen los más grandes. Esto es desde siempre y no se está haciendo nada”, contó una de las madres.

​Ante la constante amenaza de actos vandálicos y agresiones dentro del colegio, los manifestantes exigieron la inmediata instalación de cámaras de videovigilancia en los pasillos y áreas de uso común de la infraestructura escolar.

“El colegio tiene cámaras, pero no es suficiente. Para garantizar la seguridad de los escolares se tiene que tener vigilancia en los pasillos y demás zonas comunes”, enfatizó, el dirigente del segundo grado.

​Los padres aseveraron que continuarán vigilantes y no descartan nuevas acciones de protesta hasta que el Consejo Directivo y las autoridades educativas regionales adopten medidas correctivas drásticas que garanticen la integridad física de los estudiantes.

Respuesta. ​El director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Huancayo, Walter Oré, afirmó no haber tenido conocimiento previo de estos presuntos cobros de cupos y extorsiones entre escolares. Ante la gravedad de los hechos, instó a los padres de familia a brindar la información recabada para canalizar la denuncia ante la Policía Nacional del Perú (PNP) y activar los protocolos del sistema SíseVe para la atención de la violencia escolar.

“Se dispondrá el envío inmediato del equipo de convivencia escolar al Colegio Emblemático Santa Isabel a primeras horas de mañana (hoy), tenemos que trabajar con la Policía Nacional”, refirió el funcionario.