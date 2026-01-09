La actual directora de la Dirección Regional de Educación Junín (DREJ), Silvia Victoria Astete Morales y su antecesor Medardo Severo Gómez Miguel, fueron denunciados por el director del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado “José Antonio Encinas”, por el caso de los 158 supuestos títulos falsos. Esto fue presentado ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo el pasado 23 de diciembre de 2025.

Los cargos que se les imputa a la funcionaria y exfuncionario del sector Educación, es de desobediencia y resistencia a la autoridad; omisión, rehusamiento o retardo de actos funcionales, con relación a los 158 títulos registrados, que el director de este instituto, José Vilcapoma, denuncia nunca haber expedido.

Se toma como referencia la Resolución Directoral N° 025-23-DG-IESPP”JAE”-HYO del año 2023 emitido por el instituto “José Antonio Encinas”, anulando los 158 títulos y la Resolución N° 076-DG-2024, que autoriza al MINEDU a través dela DREJ, anular el registro de los títulos.

Según la denuncia, los funcionarios incumplieron con estas resoluciones además de la emitida por el Minedu y la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Junín.

Por su parte, Silva Astete, expresó: “Hemos cumplido con los documentos que nos ha emanado el Minedu y el Gobierno Regional. Verificamos los títulos y 43 de ellos no cuentan con registro”, señaló.

Astete indicó que el proceso está en instancias judiciales y cualquier acción que tome podría derivar en abuso de autoridad.