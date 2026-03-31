El área de Emergencia del Hospital Daniel Alcides Carrión atraviesa una crisis que obligó a personal médico, trabajadores y administrativos a realizar un plantón en los exteriores del Gobierno Regional de Junín (GRJ). El personal denunció la falta de insumos básicos y la carencia de médicos especialistas, situación que disminuye la capacidad de respuesta, afecta el bolsillo y pone en riesgo la vida de los pacientes.

Grave carencia

Los manifestantes denunciaron que, pese a ser un área clave de atención —pues muchos pacientes suelen ingresar al nosocomio por Emergencia—, no cuentan con insumos básicos como tubos para muestras, jeringas y catéteres, lo que obliga a los familiares a comprarlos.

“Tenemos deficiencias, por lo cual los pacientes están comprando de forma particular tubos para muestras sanguíneas, jeringas de análisis de gasometría y catéteres periféricos venosos, así como insumos para algunas cirugías”, denunció el médico Eder Hinostroza.

Se suma la falta de personal especializado en emergencias, una labor que no puede ser asumida por cualquier médico. Los manifestantes cuestionaron una reciente convocatoria CAS, alertando que se busca contratar médicos generales para un servicio de alta complejidad.

“Si están pidiendo para emergencia y unidad de cuidados críticos, debe ser personal idóneo. Sin menospreciar a nuestros colegas, nosotros nos formamos entre 3 y 4 años en la especialidad para poder cubrir ese tipo de atención”, sentenció Hinostroza.

Los galenos acudieron a la sede regional tras intentar dialogar con el director del hospital, Gustavo Llanovarced.

“Hoy día se fue y no se encontraba presente, motivo por el cual nos apersonamos acá para ver si nos dan algún tipo de respuesta o solución”, finalizó el personal de salud.