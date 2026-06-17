El Gobierno Regional de Junín anunció el inicio de acciones administrativas y legales contra personas que difundieron en redes sociales videos grabados dentro del Área de Conservación Regional (ACR) Huaytapallana, pese a que el ingreso a este espacio natural permanece restringido por una ordenanza regional vigente.

Acciones

El gerente regional de Recursos Naturales, Vladimir Yáñez, informó que ya fueron notificadas la cantante folclórica Isabel Mariela Martínez Hinostroza, conocida como “Sumaq Wayta de Tayacaja”, y otra creadora de contenido identificada como “Sumacc Soncco”, quienes publicaron material audiovisual registrado en la zona protegida.

El funcionario precisó que las notificaciones exigen tres acciones concretas: retirar el contenido difundido, abstenerse de publicar imágenes o videos que promuevan o incentiven el ingreso al Huaytapallana y emitir una aclaración pública sobre los hechos.

Asimismo, indicó que la documentación será remitida a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental para que evalúe posibles responsabilidades.

Falsa fe

Sobre las personas que estarían cobrando dinero para facilitar el acceso al área natural protegida, Vladimir Yáñez aclaró que el Gore Junín no realiza ni autoriza ningún tipo de cobro para ingresar al Huaytapallana.

Advirtió sobre la existencia de una capilla instalada en la parte alta del nevado. Según indicó, la Diócesis de Huancayo informó que no tiene conocimiento ni ha otorgado autorización para dicha infraestructura. “Algunas personas estarían utilizando la fe para obtener beneficios económicos”, sostuvo.