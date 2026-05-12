La Policía Nacional del Perú y la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Junín – Equipo 1 ejecutaron un megaoperativo que permitió la desarticulación de la presunta organización criminal “Los Lechuceros del Centro”. La intervención incluyó 38 allanamientos simultáneos en inmuebles y locales comerciales de Junín y Huancavelica, logrando la detención preliminar de 12 personas por mandato judicial y una captura en flagrancia por el delito de receptación.

Según las investigaciones, la organización estaría implicada en delitos contra la tranquilidad pública, organización criminal, robo agravado, hurto agravado y receptación agravada. Además, el grupo es señalado de operar bajo la modalidad conocida como “pepeo”, en la que presuntamente dopaban a sus víctimas para despojarlas de sus pertenencias.

El presunto cabecilla de la red sería Julio César Manrique Maraví, quien fue intervenido hace un mes en un night club donde, presuntamente, se dopaba a parroquianos para despojarlos de sus pertenencias. Durante este operativo nuevamente fue detenido.

Las autoridades señalaron que al menos seis personas habrían sido víctimas de esta organización criminal y que uno de los afectados incluso fue arrojado a una acequia tras ser asaltado. Durante los allanamientos se incautaron celulares, computadoras, dinero en efectivo y diversos equipos tecnológicos que serán incorporados a las investigaciones fiscales.

Familiares de víctima piden justicia

Entre los casos más graves figura el de Luis Pablo García Hidalgo, quien desapareció luego de salir con amigos a una discoteca en Huancayo y fue hallado sin vida días después en Chupaca. Familiares de las víctimas llegaron hasta las instalaciones policiales para exigir justicia y sanciones ejemplares contra los implicados, quienes serán trasladados a la Escuela de Policía de Pilcomayo mientras continúan las diligencias.

Detenidos

Niels Goyre Rafael Rafael (40)

Tania Cristina Valero Machuca (22)

Joel Enrique Huaccho Atencio (40)

Junior Hugo Basilio Bueno Arrieta (28)

Lander Armando Avellaneda Choque (52)

Brayan Ronald Ramos Pituy (26)

Walter Montoya Aviléz (53)

Anamile Valeria Carlos Quincho (23)

Joel Villanueva Escobar (42)

Julio César Manrique Maraví (42)

Richard Renzo Galindo Llacta (31)

Jade Millene Ortiz Bernardo (21)

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