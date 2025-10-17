Tres presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los Cuatro Fantásticos” fueron detenidos por agentes de la Comisaría PNP Satipo, durante un operativo policial. Los intervenidos fueron identificados como Armando Efraín Curo Gabriel (25), Azumi Naysha Maraví Laura (19) y Brad Smit Sánchez Rosas (18), investigados por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado, en agravio de Dina Silpa Pozo Aparco (56).

La acción policial se realizó tras la denuncia presentada por la agraviada ante la Comisaría PNP Mazamari, quien reportó el hurto de su motocicleta en el pasaje Jorge Chávez N.º 621 – Mazamari.

Mediante labores de inteligencia, los efectivos ubicaron a los sospechosos en distintas zonas de Satipo. Curo Gabriel y Maraví Laura fueron intervenidos en el pasaje Alfonso Ugarte, mientras que Sánchez Rosas fue detenido en la avenida Antonio Raimondi con jirón Manuel Prado, quien reveló el lugar donde ocultaron el vehículo sustraído.

La motocicleta robada fue hallada en una vivienda abandonada del sector Rafael Gastelua – urbanización Mártires de la Paz, tapada con calaminas y con la chapa de contacto forzada, confirmándose su registro positivo en el sistema SIDPOL PNP.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Comisaría PNP Mazamari para las diligencias correspondientes, hecho comunicado al fiscal provincial Dr. Hamilton Jhon Montoro Salazar, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Satipo.