Asegurar un lugar de descanso eterno brinda tranquilidad y un alivio financiero para las familias ante una muerte inesperada. Ante ello, la Sociedad de Beneficencia de Huancayo presentó su cuarta campaña de descuento para el Camposanto Ecológico de Hualahoyo, una opción que no es agresiva para el presupuesto del hogar.

La campaña ofrece un 15 % de descuento en todos los servicios de compraventa, facilitando la adquisición de nichos y sepulturas con planes de financiamiento sin intereses.

Los interesados pueden acceder a espacios en preventa desde los 9 639 soles, con la opción de pagar una inicial del 10 % y pagar cuotas de apenas 200 soles por periodos de entre 48 y 60 meses.

Se garantiza un lugar de descanso perpetuo bajo estándares modernos, como tumbas subterráneas y columbarios. Además, ante el deceso repentino del titular, los familiares pueden heredar el plan de pago sin quedar desamparados.

Al no tener presupuesto designado por el Estado, los cementerios son la fuente de ingresos más importante de la SBH, que atiende a 850 beneficiarios entre adultos mayores, niños en situación de abandono y madres jóvenes albergadas en los centros de atención residencial.

“Estamos implementando un Centro de Acogida Nocturno con el cual queremos ayudar a adultos mayores que duermen en las calles y se encuentran en situación de extrema necesidad. Los recursos van a atender a la población vulnerable”, detalló el presidente de la SBH, Miguel Chamorro.

Durante el ejercicio 2025, el Cementerio General de Huancayo registró ventas superiores a los 7.5 millones de soles, ingresos que permiten cubrir un presupuesto social anual de 4.2 millones de soles.