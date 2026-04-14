A sus 78 años, Cicinio Gregorio Vera Salazar vive angustiado, porque cuenta con todos los exámenes para ser operado de la próstata, pero lamentablemente en el hospital Ramiro Prialé de EsSalud, no le programan la cirugía que el médico ha recomendado en su caso.

El humilde anciano culminó el 7 de marzo sus exámenes preoperatorios, le dieron un número telefónico para llamar y hasta el momento no le responden y ya no sabe qué hacer, ni donde quejarse.

El paciente que sufre de una hiperplasia de la próstata, requiere de una resección electro quirúrgica transuretral de la próstata que incluye otros procedimientos.

En la última evaluación que pasó con la anestesióloga Virginia Vílchez, el 7 de abril, menciona que está apto para la intervención quirúrgica.

En el módulo de atención, no se le dicen cuándo será operado incluso le han dicho que hable con su médico pero hasta el momento la situación no se soluciona.

En la Red Asistencial de EsSalud, dijeron que verían el caso del paciente y verán la posibilidad de atenderlo en el hospital bicentenario de Jauja, para que sea integrado en el programa de desembalse para operaciones de mediana complejidad, donde se están realizando 4 a 5 cirugías al día, con el fin de apoyar a los pacientes que están en lista de espera para una cirugía.