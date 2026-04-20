Al menos 5 profesionales se quedaron sin rendir el examen del Serums, que ayer se realizó en el colegio Santa Isabel, esto debido a que llegaron después de las 9:30 horas, que fue cuando se cerraron las puertas. Algunos hasta lloraron en un cuadro de ansiedad, pero ya no se pudo hacer nada.

La directora regional de salud de Junín, María García, informó que son 2274 postulantes para acceder a 332 vacantes de Serums remunerado. Ayer, participaron como veedores la fiscalía, Defensoría del Pueblo y los representantes de los colegios profesionales.

Durante el ingreso, las colas eran extensas, para que se sometan a la revisión ya que solo podían ingresar con DNI y el lápiz. No obstante, muchos llevaron celulares, aretes y otros objetos que entregaron incluso a la Policía Nacional. La evaluación fue de 11 de la mañana hasta la una de la tarde.

Los resultados serán publicados el jueves 23 de abril en la página web del Ministerio de Salud (Minsa).

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