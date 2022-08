“Me senté a su lado y llorando le dije, porqué hija me has querido matar y ella respondió que su papá le dio el veneno y le indicó cómo lo iba a preparar. Lo dijo frente a los policías”, contó llorando la madre que la noche del lunes casi muere envenenada, luego que una de sus engreídas echara ‘campeón’ a la cena.

“Mamá perdóname si es veneno, me dijo cuando yo le pregunte y mi hija me dijo “realmente yo quiero irme con mi papá y estando tú viva no puedo hacerlo”, señala.

Cerca de la puerta de la casa ubicada en el pasaje Orihuela y la Av. Esperanza en Chilca, policías hallaron el sobre de veneno para ratas. Ante el presunto delito de parricidio, policías de Chilca detuvieron al sereno Roy Caballero Villar (36), quien negó las acusaciones y luego de unas horas salió libre.

No pasó lo mismo con la menor pues ella quedó bajo custodia de la Unidad de Protección Especial (UPE).

MIRA ESTO TAMBIÉN: Pichanaqui: Menor va a cazar se dispara con escopeta y queda grave

“No puedo dormir, tengo miedo que me maten y maten a mi familia”, dice asustada Betsy, quien se gana la vida vendiendo sombreros y gorras. En la cámara Gesel, la menor cambió su manifestación diciendo que ella lo planeó todo.

Esta declaración no convence a los familiares que aseguran que el sereno de Huancayo en varias ocasiones amenazó a Betsy con quien tiene un juicio de alimentos. “No es justo que la niña ahora está en la UPE y el sospechoso anda suelto”, dijo María De la Cruz.

VIDEO RELACIONADO: