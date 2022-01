El gobernador Fernando Orihuela designó como nuevo director regional de Educación a Gustavo Olivera Cerrón, primo de Vladimir Cerrón y vinculado a la denuncia por lavado de activos que involucra al ex gobernador y todos sus hermanos. Olivera ingresa en reemplazo de Bladimir López, secretario regional de Perú Libre y posible candidato a una de las consejerías regionales.

Según un informe recogido por El Comercio, Olivera Cerrón fue nombrado por Sergio Betega Camarena en la denuncia que interpuso por lavado de activos contra toda la cúpula de Perú Libre, además, es uno de los fundadores del movimiento regional Perú Libre y realizó servicios para la Municipalidad de Áhuac, cuando su correligionario Efraín Cerrón Luján era alcalde de este distrito; asimismo, para la región Junín, durante el primer periodo de Vladimir Cerrón .

“No quiero involucrar la parte política acá”

La designación del nuevo titular de la Dirección Regional de Educación de Junín (DREJ) Gustavo Olivera Cerrón ha levantado polvo en la militancia de Perú Libre. Para el cargo estaban propuestos otros dos profesionales de Chanchamayo y Satipo, pero habría pesado más una supuesta recomendación de Vladimir Cerrón, quien es además su primo . El director de la DREJ lo niega tajantemente: “El doctor Vladimir no tiene injerencia en el gobierno regional, sabemos de su situación. No quiero involucrar la parte política acá”, sostuvo en diálogo con Correo.

Olivera Cerrón señaló que recibió la invitación directa del gobernador Fernando Orihuela. “El gobernador me hizo la invitación y me comentó que había evaluado el trabajo que he realizado en la Ugel Concepción, se refirió al tema de la ejecución presupuestal, hemos llegado a un 99.9% a nivel regional, y apreció mucho el tema de la certificación ISO 9001 versión 2015, a nivel nacional somos la primera Ugel certificada con ese estándar internacional de calidad”, agregó.

En los próximos días, indicó Olivera, tendrá un balance de cómo dejó la DREJ el ex director Bladimir López y empezará a tomar decisiones al respecto. Asimismo, pidió que lo dejen trabajar y no solo se fijen en los errores sino también en los logros: “Cuando avanzamos siempre hay personas que van a estar disconformes, descontentas; lo más importante es que el parentesco no tiene que incluirse para nada; lo que se ve es la parte técnica. Eso ha primado en el gobernador regional”, finalizó.