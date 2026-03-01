MIRA ESTO: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/direccion-regional-de-educacion-sin-inspectores-para-instituciones-educativas-particulares-en-junin-noticia/

Un total de 18 millones 66 mil 817 soles destinó el (Pronied), para el mantenimiento de 3 mil 322 locales educativos, sin embargo solo un 4% ha destinado a un responsable para recibir los fondos a pocos dos semanas del inicio de las labores escolares, manifestó el jefe zonal del Pronied, Richard Morales Díaz.El funcionario, mencionó que se han inspeccionado unos 50 locales educativos en las provincias de Huancayo, Jauja, Chupaca y Concepción, donde evidencias deficiencias en los techos, servicios higiénicos y en las instalaciones eléctricas con cables y tomacorrientes expuestos. Además han hallado gran cantidad de mobiliario en desuso.URGENTE. Ante esa situación demandó que en las instituciones educativas se designen a un responsable de mantenimiento. Este paso es obligatorio, ya que el local educativo que no cuente con responsable de mantenimiento no podrá registrar la Ficha de Acciones de Mantenimiento (FAM). El plazo para realizar el registro del responsable de mantenimiento es hasta el 22 de abril de 2025. Así lo establecen las directivas.Luego se tiene que realizar la programación de acciones. En esta etapa, el responsable de mantenimiento designado para el local educativo debe registrar y enviar, a través del Sistema “Mi Mantenimiento”, la Ficha de Acciones de Mantenimiento (FAM).En la ficha de acciones de mantenimiento se identifican las acciones de mantenimiento previstas para ejecutar en el local educativo y los costos, conforme el recurso asignado en el listado de locales educativos beneficiarios. Estas acciones deben responder a la Norma Técnica Específica y a las necesidades de mantenimiento del local educativo. El plazo para el cumplimiento de este hito es hasta el 29 de abril. La Contraloría General de la República detectó deficiencias en 38 colegios de Huancayo, es decir, el 75 % de instituciones educativas estatales. Se reveló que el 78.94 % de las aulas tienen techos en mal estado y el 68.42 % de paredes requieren mantenimiento urgente o, incluso, sustitución. En los baños, el 73.68 % requiere mantenimiento y el 81.57 % no cuenta con un baño para discapacitados.