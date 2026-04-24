Defensa Civil del Gobierno Regional de Junín, informó que se destinaron 1.2 millones de soles para la adquisición de frazadas, ropa abrigadora, alimentos y otros que serán entregados a un promedio de 30 mil ciudadanos que se vean afectados por el descenso de temperaturas en las región Junín.

“Estando a puertas de lo que será bajas temperaturas en la región Junín, tanto heladas en la sierra central y friaje en la selva, hemos destinado un presupuesto para la compra de abrigo y alimentos que serán distribuidos de manera individual. El reparto será desde el mes de mayo, cuando se concluyan con las lluvias”, expresó el subgerente de Defensa Civil del GRJ, José Vásquez.

El funcionario detalló que se focalizó a distritos de mayor altitud ubicados en las provincias de Junín, Tarma, Yauli, Huancayo.