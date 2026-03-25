Deficiencias sanitarias, presencia de roedores y productos no aptos para el consumo fueron detectados en varios puestos del mercado Modelo de Huancayo, en medio de la alerta por el incremento de casos de leptospirosis en la región Junín.

Durante una inspección a stands de venta de condimentos, se evidenció la presencia de excretas de roedores, así como insumos sin registro sanitario, productos vencidos y almacenamiento en condiciones insalubres. También se constató que algunos comerciantes no cumplían con medidas básicas de higiene, como el uso de indumentaria adecuada o barreras de protección.

En total, siete puestos fueron intervenidos y cinco de ellos sancionados debido a las irregularidades encontradas. Además, se dispuso la eliminación de productos que representaban un riesgo para la salud.

La situación cobra relevancia debido a que en la región ya se han reportado casos de leptospirosis, enfermedad que puede transmitirse a través del contacto con ambientes contaminados por roedores.

Especialistas advirtieron que la presencia de estos animales en centros de abasto incrementa el riesgo de contagio, especialmente si no se realizan labores periódicas de limpieza, desinfección y control de plagas.

Tras la intervención, se recomendó el cierre temporal de áreas críticas para su limpieza y se instó a los comerciantes a reforzar las condiciones sanitarias en sus puestos para evitar riesgos a los consumidores.