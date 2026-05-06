Una sanción de 5,500 soles recibió un establecimiento de comida en pleno centro de Huancayo, tras detectarse serias faltas a las normas de salubridad durante un operativo inopinado de la Municipalidad Provincial, a través de la Unidad de Bromatología.

En la intervención al chifa ubicado en la Calle Real N.° 538, los fiscalizadores hallaron excretas de roedores en áreas críticas como el almacén de alimentos y las congeladoras, lo que evidencia condiciones insalubres y un riesgo directo para los consumidores.

Desde la comuna, el jefe de Bromatología, Jesús Vila Retamozo, advirtió que muchos locales no realizan un adecuado saneamiento ambiental. Además, se inició un proceso administrativo que podría concluir con la clausura temporal del negocio, mientras se intensifican las inspecciones en la ciudad.