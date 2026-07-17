La ausencia del especialista en geotecnia, la falta de ingeniería de detalle para micropilotes, deficiencias en controles técnicos de cimentación profunda y retrasos en la contratación de la supervisión externa son los principales riesgos advertidos por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Huancayo en la obra “Creación del puente sobre el río Shullcas y mejoramiento del Jr. Arequipa, tramo Jr. Ayacucho hasta Jr. Santa Rosa”, proyecto con CUI N.° 2177011, cuyo presupuesto aprobado asciende a S/ 24,376,813.20.

Observaciones

Según el Informe de Hito de Control N.° 015-2026-OCI/0411-SCC, correspondiente al Hito de Control N.° 02: Ejecución e Inspección de Obra, evaluado del 18 al 24 de junio de 2026, estas situaciones podrían afectar la calidad, estabilidad y adecuado control técnico de la infraestructura en ejecución.

La obra, ejecutada por el Consorcio Santa Rosa mediante el Contrato N.° 019-2025-MPH/GA por un monto de S/ 15,981,513.08, tiene un plazo de 360 días calendario y comprende la construcción de un puente vehicular de dos carriles de circulación, accesos.

El OCI advierte que el especialista en geotecnia del contratista no habría participado conforme al cronograma previsto durante actividades críticas como excavación de pilotes y pruebas de integridad, situación que podría afectar el control del subsuelo y generar incumplimientos contractuales.

Asimismo, se identificó que el sistema de micropilotes no cuenta con ingeniería de detalle geotécnica pese a ejecutarse en zonas con depósitos antrópicos y residuos sólidos, generando incertidumbre sobre la capacidad y estabilidad de la cimentación profunda.

El informe también señala deficiencias en el control técnico por falta de registros estratigráficos, ausencia de sustento para parámetros de inyección y omisión de pruebas de carga obligatorias, lo que podría comprometer la calidad, trazabilidad y validación de la estructura.

Otro riesgo corresponde a la limitada continuidad del equipo técnico de inspección, debido a la asignación simultánea de profesionales y falta de permanencia de especialistas en estructuras y calidad.