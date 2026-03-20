Los agarraron dormidos, en la madrugada. Después de más de un año de paciente seguimiento, la Fiscalía Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Junín (Equipo 2) con efectivos de la Divincri, dieron un golpe al crimen organizado, capturando a 16 integrantes de la presunta red criminal “Los Tecnológicos del Mantaro”.

Familiares, policías, comerciantes y falsos taxistas están implicados en el desfalco informático de los equipos celulares de las víctimas de robo y son investigados por los delitos de organización criminal, receptación agravada, robo, fraude informático y lavado de activos.

En el operativo que se hizo en Huancayo, Chiclayo y Lima, se allanaron viviendas, 6 establecimientos del pasaje Andaluz, se incautó unos 2 mil celulares, equipos informáticos y 30 mil soles. Más de 300 policías, 34 fiscales de la Fecor, con los coroneles PNP Ángel Leo Mendoza y Carlos Aguilar Diaz, participaron en la intervención.

Investigan

Gracias a labores de inteligencia, información de testigos y ‘escuchas’, se detectaron los movimientos de los acusados y ubicaron a 9 víctimas.

Según las investigaciones, a cargo de la fiscal Teresita Maraví Jerí, la organización ‘Tecnológicos del Mantaro’, era dirigida por Flor de María Curasma Clemente (a) “La reina de las manzanitas”, quien asumió el mando cuando su pareja, Cristian Rojas Espinoza (29) (a) “Gosu”, ingresó a prisión en julio de 2024, por la muerte de la médico Alexandra Sobrevilla.

Luego la banda se habría dividido en dos subgrupos: ‘los ‘tecnológicos del Mantaro I’ y los ‘tecnológicos del Mantaro II’. La tesis fiscal detalla que el grupo liderado por ‘Gosu’ estaría integrado por sus padres Elizabeth y Edwin, así como por Julissa Rojas (hermana) y la pareja de esta, Brayan Samaniego.

También están implicados los policías Alexis Llontop Rojas, Raúl Paucar, Jhordan Gamarra y César Padilla; el informático Luis Sánchez y Luis de La Torre, quien tendría contactos en la PNP para ayudar en las intervenciones.

Los detenidos son: Flor de María Curasma Clemente (34), Ronal Curasma Clemente (30), Julia Clemente Capani (56), Elida Rosas Pariona (21), Julissa Rojas Espinoza (28), José Arroyo León (21), Jhonatan Huatuco Aquino (35). El S3 PNP Raúl Paucar Davan (23), S3 PNP Jhordan Gamarra Calderón (26), Luis Sanchez Sánchez (33), José De la Torre Pérez (45), Maruja Curasma Clemente (39), Bryan Gasco de la Cruz (31), Antoni Ricci Jancachahua (31), S3 PNP Cesar Padilla Sernaque (29) y Estefany Zuasnabar.

Fiscales y policías tienen 15 días para investigar

Las autoridades tienen 15 días para investigar esta red criminal implicados en hurto de celulares, robos con violencia con falsos taxistas, desfalco digital, acceso a cuentas bancarias, falsificación de documentos y otros, con apoyo de malos policías.

La banda usaba un soffware especializado y POS para apoderarse del celular y dinero de sus víctimas.