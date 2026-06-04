Autoridades regionales, representantes de PROINVERSIÓN y miembros de la Mancomunidad Regional de Los Andes participaron en una reunión informativa realizada en la sede del Gobierno Regional de Ica para dar a conocer los avances de la Longitudinal de la Sierra – Tramo 4, una de las principales iniciativas de infraestructura vial proyectadas para el centro y sur del país.

Proyecto regional

La actividad contó con la participación del vicegobernador regional de Ica, Washington Sotelo Luna; el director del proyecto de PROINVERSIÓN, Norman Zegarra Ruffner; el especialista Juan Carlos Sánchez Medina; el gerente regional de Desarrollo Económico, José Campos Aparcana; y el director ejecutivo de la Mancomunidad Regional de Los Andes, Jesús Quispe Arones.

Durante la exposición se informó que el proyecto contempla una inversión estimada de más de 1,582 millones de dólares y la intervención de aproximadamente 955 kilómetros de carreteras que conectarán las regiones de Ica, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y Junín.

Según los responsables de la iniciativa, la obra permitirá mejorar la conectividad entre estas regiones, reducir los tiempos de viaje, fortalecer la seguridad vial y facilitar el transporte de personas y mercancías, favoreciendo actividades económicas como el comercio y el turismo.

Asimismo, se presentaron detalles sobre los estudios técnicos en desarrollo y las labores de conservación que actualmente se ejecutan en distintos tramos de la red vial involucrada en el proyecto.

Uno de los anuncios de mayor interés para la región Ica fue la futura construcción de la Vía de Evitamiento de San Clemente, infraestructura que busca optimizar la circulación vehicular y reducir la congestión en uno de los principales accesos a la región.

De acuerdo con las proyecciones expuestas, cerca de 1.6 millones de personas se beneficiarían de manera directa con la ejecución de este corredor vial, considerado estratégico para fortalecer la integración territorial y el desarrollo económico de varias zonas del país.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO