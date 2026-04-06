Una docente de 50 años de edad fue detenida, cuando intentaba hacer pasar un chequeo médico a un menor recién nacido, aduciendo que era su hijo; sin embargo, ante la inconsistencia de su argumento, fue descubierta por las autoridades.

Se trata de la maestra S.L.R.(50), quien acudió al centro de salud de San Agustín de Cajas, en Huancayo, llevando a un bebé de solo 1 mes de nacido, el objetivo sería hacerlo inscribir como su hijo. Levantó sospechas cuando no supo responder con certeza sobre el peso, medida, lugar y fecha de nacimiento exacto del infante. El personal médico reportó el caso ante la comisaría del distrito.

El caso fue derivado al Departamento de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (DEPITPTIM) de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Huancayo, cuyos efectivos, lograron identificar que el pequeño habría nacido en el distrito de Pangoa, de la provincia de Satipo.

El recién nacido fue puesto bajo protección inmediata e internado en la Unidad de Protección Especial (UPE), a fin de salvaguardar su integridad; sin embargo, los agentes solicitaron 5 días adicionales al Ministerio Público, para ampliar las investigaciones, pero el fiscal de turno, no lo autorizó, dejando en libertad a la mujer.

La detenida, en un primer momento dijo que le regalaron el niño, pero, habría realizado transferencias.