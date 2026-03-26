Un suboficial que labora en la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito fue detenido por policías anticorrupción tras la denuncia de haber solicitado una presunta ‘coima’. Según la queja de una ciudadana, el agente Percy León Huaynate, luego de un accidente de tránsito le solicitó 500 soles para una ‘ayuda’ .

Poco después hizo el pedido de 450 soles más supuestamente para el ‘fiscal’ a cargo del caso.

Ante este hecho, la agraviada grabó un video y con mensajes del requerimiento del dinero, luego acudió a los policías anticorrupción de Huancayo que recibieron la queja y montaron un operativo.

El agente aludido, León Huayante, quien trabaja en La Oroya, fue detenido el martes en la ciudad de Huancayo.

Investigan el caso

De acuerdo a información policial, el agente Percy León habría solicitado 500 soles en un caso de accidente de tránsito que investigaba; posteriormente pidió 450 soles más a nombre de la fiscal. Se acordó que la entrega sería en Huancayo donde lo detuvieron. De las pesquisas se conoce que la denunciante tendría evidencias del presunto delito.

En una semana, ya son 4 los policías detenidos, tres implicados en la red criminal “Los Tecnológicos” y otro agente acusado de cohecho.

“Todo policía que cumpla eficazmente con su trabajo será felicitado, pero aquel que cambia de camino será denunciado y puesto a disposición de las autoridades competentes para que establezca la sanción penal que corresponda . No hay espíritu de cuerpo estamos para servir a la ciudadanía y protegerla”, dijo el coronel PNP Carlos Aguilar Díaz, jefe (e) de la Región PNP de Junín.