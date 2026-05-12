Una intervención policial realizada en el anexo de Saños Chico, en el distrito de El Tambo, permitió rescatar a una menor de 14 años que permanecía dentro de una vivienda en circunstancias que vienen siendo investigadas por las autoridades. La alerta fue dada por vecinos de la zona, quienes solicitaron apoyo tras notar movimientos inusuales en el inmueble.

Hasta el lugar llegaron efectivos policiales y personal de emergencia, quienes ingresaron al predio y ubicaron a la adolescente. De acuerdo con información preliminar, la menor habría estado retenida contra su voluntad. Durante el operativo, un hombre identificado como Luis Francis Mendoza García fue encontrado oculto en uno de los ambientes de la vivienda.

El intervenido fue trasladado a la dependencia policial para las diligencias correspondientes, mientras el Ministerio Público y las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos. En tanto, la menor recibió atención especializada y acompañamiento por parte de las entidades competentes.