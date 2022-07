Thalia Riveros, hermana de Marllory Riveros fue detenida de manera preliminar la noche de hoy. Alrededor de las 11:30 de la noche, la joven sobre quien pesa una investigación por el presunto secuestro de Marllory fue conducida hasta la sede de la Divincri Huancayo.

La orden de detención preliminar por 72 horas fue emitida por la Primera Sala de Apelaciones y ejecutada por la Unidad de Trata de Personas de la Policía Nacional al mando del coronel PNP Cesar Ramos, quien confirmó que la muchacha no estaba en su casa en el distrito de Sapallanga sino en un inmueble en el sector de Siglo XX (Las Begonias y Trujillo) en el distrito de El Tambo.

“Yo voy a colaborar con toda la investigación, no me he ido a ningún hospedaje” , señaló a su ingreso a la dependencia policial.

Según dijo Cesar Ramos, la orden fue admitida en segunda instancia y solo para Thalia Riveros (como se recuerda la investigación también incluía a su padre Moisés Riveros y su enamorado Yordan). Indicó que la detención se debe a las muchas contradicciones en sus declaraciones, a que fue la última persona que vio a Marllory y que no ha colaborado al 100% como ella asegura.

Marllory Riveros desapareció el pasado 15 de mayo y hasta el momento no se sabe nada de ella. Su padre recorre todo el país buscándola y lleva en su camión una gigantografía con su imágen.

