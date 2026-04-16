Cuidado. Una pareja y un joven que vendían laptops de baja gama haciéndolas pasar como equipos de alto rendimiento, fueron capturados por policías de la comisaría de El Tambo. Los equipos eran ofertados por Facebook.

El ingeniero Frank P.B. (28), denunció que fue engañado al comprar dos laptops, le dijeron que tenían con procesador Core i9 y tarjeta gráfica RTX; pero solo eran equipos antiguos.

El agraviado pagó 3 mil soles y al percatarse de la presunta estafa, volvió a contactar con los supuestos vendedores y tras un operativo, policías detuvieron a Jhon Ticllas Vásquez (23).

Y en el parque Peñaloza de Chilca, detuvieron a Ayde Tacunan Ojeda (41) y Edgar Álvarez Gómez (45). Además se incautó 4 mil 430 soles. Tres personas son investigadas por presunta estafa agravada y receptación.