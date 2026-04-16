El cuidado capilar atraviesa una transformación que va más allá del resultado estético inmediato. En 2026, el concepto de hair wellness gana protagonismo, priorizando la salud y resistencia de la fibra capilar frente a factores como el uso constante de herramientas térmicas, coloraciones frecuentes y la exposición ambiental.

En este contexto, el haircare adopta principios inspirados en el cuidado de la piel, incorporando ingredientes reconocidos y beneficios funcionales a largo plazo. Entre ellos destaca la niacinamida, un activo que ha migrado del skincare hacia el cuidado capilar por sus propiedades fortalecedoras.

La niacinamida impulsa una nueva etapa en la reparación capilar

El enfoque actual del cuidado capilar se centra en la reparación continua y no solo en tratamientos ocasionales. Bajo esta lógica, algunas fórmulas profesionales integran activos como niacinamida y vitamina E, orientados a mejorar la resistencia, flexibilidad y brillo del cabello.

Un ejemplo de esta tendencia es el tratamiento Riparatore de la marca profesional Tec Italy, perteneciente a la compañía alemana Henkel, que utiliza una tecnología enfocada en fortalecer la fibra debilitada por procesos químicos.

Este tipo de tratamientos leave-in —es decir, sin enjuague— se integran como parte de la rutina diaria, ayudando a reforzar la estructura interna del cabello y prepararlo para futuras coloraciones o el uso de herramientas térmicas.

Según Yamile Salebe, gerente general de marcas de consumo profesional de Henkel para Colombia y Perú, el desarrollo de estas soluciones responde a nuevas necesidades del consumidor.

“La investigación y el desarrollo en Henkel se enfocan en comprender cómo evolucionan las rutinas y qué buscan las personas en términos de bienestar. Ingredientes como la niacinamida nos permiten acompañar esos procesos de transformación”, señaló.

Preparación capilar: clave antes de tratamientos técnicos

El concepto de hair wellness también implica preparar el cabello antes de someterlo a procesos químicos o térmicos. En salones profesionales, la preparación previa de la fibra capilar se considera un paso esencial para reducir el daño y optimizar los resultados.

De acuerdo con Maribel Abarca, embajadora de Tec Italy, el uso de tratamientos leave-in permite reforzar la estructura capilar antes de procedimientos como coloraciones o estilizados intensivos.

“Cuando preparamos el cabello antes de una coloración o un servicio técnico, buscamos que la fibra tenga la mayor estabilidad posible. Aplicar el tratamiento en húmedo ayuda a reforzar la estructura y conservar su flexibilidad”, explicó.

La recomendación profesional incluye aplicar una pequeña cantidad del producto sobre el cabello húmedo, permitir que actúe durante algunos minutos y luego continuar con el proceso técnico o estilizado habitual.

Hair wellness: una tendencia que redefine el cuidado capilar

La evolución del cuidado capilar responde a una visión más integral que combina estética y bienestar. Este cambio refleja la creciente demanda por rutinas sostenibles, efectivas y adaptadas a las necesidades reales del consumidor.

El hair wellness se posiciona así como una tendencia clave en la industria de la belleza, donde la reparación constante se convierte en parte esencial del estilo diario y no en una solución ocasional.