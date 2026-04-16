Cristian Castillo, abogado de Galaga SAC, señaló que la empresa envió una carta notarial al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, solicitándole que se rectifique por haber atribuido a la compañía los retrasos en la entrega del material electoral. “Estamos a la espera”, indicó.

“Nos echan la culpa porque en el Perú el deporte favorito de las autoridades es echar la culpa al particular, pero no hacen un mea culpa. Nosotros hemos remitido una carta notarial al jefe de la ONPE y le hemos echo conocer que tiene que rectificarse lo que han dicho”, declaró a Exitosa.

De acuerdo con la defensa legal de la empresa, la demora en el traslado del material electoral se habría originado porque la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no lo tenía listo el mismo día de la jornada, y no por fallas logísticas como sostiene la institución.

“A medida que se acercaba la hora nosotros notábamos de que no tenían el material puesto en piso para entregarnos, lo podían estar acomodando embalando en las instalaciones del almacén, pero en piso no lo tenía, por lo tanto, no podíamos cargarlo”, sostuvo.

Asimismo, Galaga indicó que hasta la medianoche del día previo, en sus puntos de partida de Lurín y San Pedro, había 35 camiones a la espera de la llegada del material electoral para iniciar el traslado. “Un camión es entre 10 y 15 colegios”, precisó.

Además, señaló que la entrega del material electoral no era el único inconveniente, pues una vez dispuesto, la ONPE debía contar con personal para el despacho en piso y para resguardar su distribución hacia los centros de votación. “No tenían personal suficiente para poner los bultos en piso para que Galaga pueda cargarlo ni tampoco personal suficiente para que acompañen local por local”, afirmó.

En ese contexto, Galaga pidió mayor transparencia a la ONPE y solicitó que se difundan las ubicaciones GPS de sus camiones correspondientes al 12 de abril. “Hay personas que han visto que los camiones hacían cola en Lurín y San Pedro esperando salir en convoy”, indicó, y precisó que el inconveniente se presentó solo en Lima.

“Nuestra empresa no solamente ha hecho el traslado en Lima, sino también a Piura, Tumbes, Tacna, Cusco, Puno, en forma terrestre y aire en algunos casos, y no ha tenido ningún problema en todo ello. Nuestra empresa cumplió su contrato a cabalidad”, manifestó.