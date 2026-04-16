Un grupo de padres de familia de la institución educativa N.° 22405 “Angelina Bohórquez Moreno” realizó un plantón por segunda vez en los exteriores de la Municipalidad Provincial de Nasca, exigiendo atención a la construcción de un pabellón escolar cuya ejecución habría sido postergada desde hace varios años, pese a las condiciones de riesgo del local educativo.

Pedido por la educación

De acuerdo con la presidenta de la APAFA, Sheyla Romucho, durante la manifestación se habría producido una situación de presunto amedrentamiento contra las madres de familia que participaron en la protesta, lo que ha generado preocupación entre los asistentes.

“Las madres que vinieron a reclamar han sido amedrentadas. No es justo que, por pedir una solución para nuestros hijos, se nos trate de esta manera”, manifestó la dirigente, quien señaló además que el reclamo responde a la falta de atención a una infraestructura que presenta serios problemas de seguridad.

Según indicaron los padres de familia, el plantel educativo habría sido declarado inhabitable por Defensa Civil debido al deterioro de su infraestructura y el riesgo de colapso del techo, situación que, aseguran, pone en peligro a los estudiantes.

Asimismo, la representante de la APAFA afirmó que efectivos policiales solicitaron la firma de una constatación policial sobre lo ocurrido durante la protesta, lo que fue interpretado por los manifestantes como un intento de generar intimidación. “Nos hicieron firmar un documento en medio del plantón, sentimos que era una forma de presión”, señaló.

Los padres de familia sostienen que el objetivo de la movilización es exigir la construcción del pabellón pendiente, obra que consideran urgente por razones de seguridad para la comunidad estudiantil.

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