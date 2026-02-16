Este miércoles de ceniza, se celebra el Día Nacional del Huaylarsh en Huancayo. Para este día, 70 asociaciones que practican esta danza declarada Patrimonio Cultural de la Nación se concentrarán en la Plaza Constitución.

Así lo informó el director de la Casa de la Cultura de la Municipalidad de Huancayo, Rómulo Sulca. Sin embargo, según dijo, este año, debido a que las actividades se cruzan con el paro regional, se realizará una breve presentación.

Se reunirán en el frontis de la Catedral de Huancayo y de allí harán un pasacalle desde la Plaza Constitución hasta el parque Huamanmarca. Además, se cumplirá de esta manera porque los danzantes, esta semana inician su participación en diversos concursos en distritos.