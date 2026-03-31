El Poder Judicial del Perú, a través del Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente de Satipo, dictó 18 meses de prisión preventiva contra D.J.H.M., investigado por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas, vinculado al transporte ilegal de sustancias químicas controladas.

Según la investigación fiscal, el caso está relacionado con la presunta movilización ilícita de acetato de etilo, sustancia regulada por ley. En el mismo proceso, el juzgado dispuso comparecencia con restricciones para otro investigado, identificado como J.L.V.

La medida fue adoptada tras la evaluación de los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, así como la gravedad del delito y el peligro de fuga, en el marco de la normativa vigente.