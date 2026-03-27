El Poder Judicial dictó nueve años y cuatro meses de prisión efectiva contra un adulto mayor de 71 años, tras ser hallado responsable de un delito contra la libertad sexual en agravio de una menor de edad, en la provincia de Chupaca.

La sentencia fue lograda por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Chupaca, luego de que el fiscal adjunto Frank Espejo Hinostroza sustentara el caso con diversos elementos de convicción.

Entre las principales pruebas se encuentra la declaración de la víctima en cámara Gesell, que permitió acreditar la responsabilidad del sentenciado.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron en el año 2022, en el distrito de Yanacancha, cuando el imputado aprovechó que la menor se encontraba sola para cometer actos indebidos en su contra, además de intimidarla para que no revelara lo sucedido.

El caso fue conocido en octubre de 2024, luego de que la menor contara lo ocurrido en su institución educativa, lo que permitió activar los protocolos y formalizar la denuncia ante el Ministerio Público.