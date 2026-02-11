Percy Ccolqque P. (29) recibió nueve meses de prisión preventiva por mandato del Juzgado de Investigación Preparatoria especializado en delitos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, tras ser investigado por el presunto delito de violación sexual en agravio de su hijastra de 9 años.

De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos habrían ocurrido en la primera semana de febrero, cuando la familia se encontraba preparando su mudanza a la ciudad del Cusco. La denuncia fue interpuesta por familiares de la menor ante la comisaría de Sapallanga, lo que permitió la intervención policial y posterior detención del investigado, quien ya fue recluido en el establecimiento penitenciario de Huancayo mientras se desarrollan las diligencias del caso.

La medida fue solicitada por el Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Especializada en Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Huancayo, que presentó como sustento la declaración de la menor en cámara Gesell, el certificado médico legal y el examen biológico practicado al investigado. El juez consideró que existen elementos de convicción suficientes y peligro procesal para dictar la medida coercitiva.