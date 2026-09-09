¿Cómo percibe la campaña?

Con una carrera totalmente austera y con recursos muy limitados. Nosotros no somos un partido con millonarias inversiones, como sí los son otros que se movilizan hasta otras regiones. Nuestra propaganda reposa más que nada en los barrios, calles y anexos. He llevando nuestro mensaje con las obras que nos respaldan.

Pero todos se juran ser austeros. Mira, ¿qué símbolo ve la gente a diestra y siniestra en toda la región? ¿Ven la P o la R? Adónde quiera que uno camina encontrará el símbolo de la P.

¿Cuánto invierte Renovación en esta campaña?

En estos momentos no pasamos de los 160 mil soles.

¿Se ha “matriculado” con algún monto para ser candidato?

Lo que debo destacar de manera firme es que en Renovación no han cobrado ni un centavo a los movimientos regionales. Tampoco nosotros cobramos a los candidatos. Cada aspirante provincial ve cómo financia su actividad publicitaria.

¿Sigue pensando que la deuda con la señora Romero es un “lío de señoras”?

A mis 65 años nunca he tenido problemas de esa índole, ni de deudas, ni de entredichos. Qué curioso que ahora que estamos a un mes de la campaña salga ese supuesto préstamo. La (señora) no tiene ningún documento, pero dice que hay una testigo. Curiosamente dicha testigo hace unos días inauguró un local de la P, con Orihuela y con Emerson Nolasco.

¿Cree en las encuestas que ponen a otros en las preferencias?

Me hubiera gustado debatir con Fernando Orihuela, porque dice tantas mentiras. Una de ellas es hablar de la carretera al Canipaco, cuando en realidad el gran avance estuvo en manos de Unchupaico. Otra es el hospital de Chupaca, cuya construcción está casi concluida por Zósimo Cárdenas. La especialidad de Orihuela es paralizar obras, así como su mentor Vladimir Cerrón, sino veamos lo que hizo con la carretera a Pariahuanca, donde la paralizó.

¿Si de tiempo se trata no veo mucha experiencia en la gestión pública en su etapa post alcalde?

A eso sumémosle mi actividad en la empresa privada. En mis treinta años de actividad profesional he sido gerente de Sasón Lopeza, presidente de la Cámara de Comercio, vicepresidente de Senati, presidente ejecutivo de San Felipe en Lima, etcétera. O sea, no solamente consideremos la experiencia reciente, sino mi experiencia en el sector privado, que es más larga.

¿Qué es lo primero que hará si resulta elegido?

Continuaremos con las carreteras, aquellas que fueron paralizadas por gestiones anteriores. En el campo ambiental, implementaremos una gestión sostenible para la preservación del agua. Tengo el respaldo de mi gestión como alcalde de Huancayo: obras por administración directa, corredores viales y tendremos un gobierno descentralizado.