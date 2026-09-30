El candidato al Gore Junín por Renovación Popular, Dimas Aliaga, instó a la población a defender el futuro de la región e impedir que vuelva a caer bajo el control de redes de corrupción e instituciones delictivas.

“No dejemos nuestra región en manos de ‘Los Dinámicos del Centro’ ni de bandas delincuenciales que han venido a saquear el presupuesto y las obras de los ciudadanos de Junín», aseveró.

“Hay Dimas para rato”, añadió frente a las especulaciones y cuestionamientos vertidos por sus contendores respecto a su estado de salud y su capacidad para asumir las riendas del gobierno regional, Aliaga respondió con firmeza asegurando que se encuentra en su mejor momento de vitalidad y capacidad de trabajo.