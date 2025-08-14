Durante las celebraciones de Fiestas Patrias, entre el 26 y el 31 de julio, la región Junín recibió 138 mil 285 turistas, superando ampliamente la proyección inicial de 80 mil visitantes y generando un importante movimiento económico, según el reporte oficial de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) Junín.

Arribos

El Valle del Mantaro concentró la mayor afluencia con 108 mil 876 visitantes. De este total, 42 436 llegaron en ómnibus (39 %), 64 442 en vehículo propio (59 %), 1 638 por vía aérea (2 %) y 360 en tren. Tarma recibió 11 mil 565 turistas, de los cuales 4 980 arribaron en ómnibus y 6 585 en vehículo propio, mientras que la Selva Central contabilizó 17 mil 844 visitantes, 6 246 en ómnibus y 11 598 en vehículo propio.

“Las cifras han sido corroboradas con diferentes indicadores, como los datos de peajes proporcionados por Deviandes y Provías, además de registros de hospedajes, restaurantes y monitoreos en campo. La proyección se superó, evidenciando que la festividad del Santiago tuvo un impacto positivo. Tuve reuniones con las asociaciones de turismo y corroboraron esta información”, señaló el titular de la Dircetur Junín, Julio Abanto.

Explicó que cada vez más turistas optan por visitar los atractivos en sus propias unidades. “Destinos como Wariwilca o la Gruta de Guagapo reciben principalmente visitantes que organizan sus propias rutas, entonces tenemos que fortalecer más a los operadores turísticos”, enfatizó.

Por su parte, la representante de la Asociación de Agencias de Viaje y Turismo (Asavit) Junín, Katy Mosquera, destacó que la participación de las empresas locales permitió atender la alta demanda. “Desde el 24, con las celebraciones del Santiago, hasta el 27, recibimos un flujo constante de visitantes en seis circuitos turísticos. Una agencia de viaje en cada circuito movilizó un bus diario con unidades de 20 a 30 pasajeros, además de vehículos pequeños para 14 a 16 personas. En general, nos ha ido bien”, señaló. Hay entre 25 y 30 agencias. “No podemos quedarnos solo con estos resultados; la promoción de Huancayo y el Valle del Mantaro debe continuar”, subrayó.

Destino

Julio Abanto, dio a conocer que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) les informó que entre enero y abril de 2025, Junín recibió 605 mil 707 visitantes, lo que representa un incremento del 35 % respecto al mismo periodo del año pasado, y un 41 % más que en 2019.

“Con estas cifras, la región se ubica como el quinto destino turístico más visitado del país”, remarcó. Advirtió que el desafío es mantener este flujo durante todo el año. “Huancayo, Tarma y la Selva Central tienen que ser visitados no solo en fechas festivas. El empresariado debe entender que para atraer turismo todo el año se necesita buen servicio, capacitación constante y trabajo coordinado. Vamos a reforzar el diálogo con operadores, y otros sectores para mejorar la experiencia del visitante”, afirmó.

Coordinación

Durante el feriado largo se registró congestión vehicular en tramos de la Carretera Central, donde a algunas unidades les tomó más de ocho horas llegar de Lima a Huancayo. Al respecto, el titular de la Dircetur Junín señaló que, “lamentablemente, estas demoras afectan la experiencia del visitante y se suman a los pasajes elevados en el transporte interprovincial. Se trabajará de manera coordinada con el MTC y la Policía para evitar que esta situación se repita”.