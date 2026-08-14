El colapso de una de las casonas antiguas de la cuadra 5 del jirón Arequipa, causó alarma entre los transeúntes y comerciantes en el pleno centro de la ciudad de Huancayo. Los ocupantes de los diversos negocios del predio empezaron a retirar sus cosas, mientras se evalúa cómo se podría realizar la demolición sin dañar más el inmueble declarado como patrimonio cultural.

Inspección

El colapso se produjo cuando una retroexcavadora operaba en la zona realizando trabajos de demolición. El impacto de los trabajos desestabilizó la estructura rústica de la casona contigua, provocando el derrumbe de parte de sus paredes y techos. Tras el incidente, los operarios a cargo de la maquinaria abandonaron el lugar.

El derrumbe afectó de manera directa a dos predios donde funcionan una óptica, una estética y un restaurante, cuyos propietarios e inquilinos manifestaron su preocupación ante la pérdida de sus enseres y el riesgo inminente de nuevos colapsos.

Pese a la emergencia y al peligro latente en esta transitada vía comercial y vehicular, la MPH no ha podido intervenir de inmediato con la remoción de escombros debido a trabas de carácter patrimonial.

“Todavía está en un proceso de identificación de daño, y se demolerá la parte que va a caer, tratando de no dañar más la infraestructura. El responsable podría ser denunciado penalmente y multado, según la gravedad”, dijo el director de la DDC, Javier Rojas.